Eğitim Bir-Sen’den zehir zemberek açıklama: CHP öğretmenlerin mağduriyetine kapı araladı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptaline karar vermesi sonrası Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bir açıklama yayımladı. Yalçın, CHP'nin iptal başvurusu sonrası görülen davanın öğretmenleri mağdur edeceğini belirterek, yeni bir yasal düzenlemenin ivedilikle yapılması gerektiğine dikkat çekti.

CHP'Yİ İŞARET ETTİ

CHP'nin adımının öğretmenleri mağdur ettiğini belirten Yalçın, "CHP yine öğretmenlerin mağduriyetine kapı araladı. CHP'nin başvurusu ile görülen davada Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar, eğitim tarihimiz ve çalışanlarımız açısından tarihi bir adım olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla başlayan süreci 2006 yılında olduğu gibi akamete uğratma ve büyük bir kaos yaşatma potansiyeli taşımaktadır. CHP'nin başvurusu ile açılan davanın geldiği nokta öğretmenleri yine hak kaybına uğratarak mağdur edecek bir zeminin kapısını aralamıştır. Aday öğretmenlik ve kariyer basamakları sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için siyasi irade ve TBMM tarafından ivedilikle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı gerekçesi çerçevesinde yasal bir düzenleme yapılması gerekmektedir" dedi.

YENİ BİR YASAL DÜZENLEME ŞART

Eğitim Bir-Sen'den yapılan açıklamada ise "Ne yazık ki sorumsuzca açılan iptal davasında, öğretmenler yönünden hak kayıpları oluşturacağı gözetmeden gelişigüzel dava konusu edilen hükümler için verilen bu iptal kararıyla yeni mağduriyetlere kapı aralanmış oldu. 2006 yılında yine CHP'nin açtığı iptal davası sonrasında kariyer basamakları düzenlemesinin iptal edilmesi, onbinlerce öğretmeni mağdur etmişken, hatalarının ve yanlışlarının sonuçlarıyla hiçbir zaman yüzleşmemiş, yüzleşmek zorunda kalmamış sorumsuz zihniyet tarafından Öğretmenlik Meslek Kanununun iptal istemiyle yine Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasının yükü öğretmenlerin omuzlarına bindirilmiştir. Öğretmenlerimiz, ana muhalefet partisinin sorumsuz ve sorunlu eylemlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda bırakılmamalıdır." ifadeleri yer aldı.