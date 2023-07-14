Haberler Gündem Haberleri Yargıtay, Atalay’ın tahliye talebini reddetti
Giriş Tarihi: 14.7.2023

Yargıtay, Atalay’ın tahliye talebini reddetti

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Yargıtay, Atalay’ın tahliye talebini reddetti
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkûm edilen ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliyesi ile hakkındaki yargılamanın durması istemini reddetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Sanığın üzerine atılı, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında yer alması, soruşturmasına seçimden önce başlanmış olması dikkate alındığında, Anayasa'nın 83. maddesinin ikinci fıkrası ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmakla, yargılamanın genel usul hükümlerine göre devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargıtay, Atalay’ın tahliye talebini reddetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA