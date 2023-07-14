Yargıtay, Atalay’ın tahliye talebini reddetti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkûm edilen ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliyesi ile hakkındaki yargılamanın durması istemini reddetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Sanığın üzerine atılı, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında yer alması, soruşturmasına seçimden önce başlanmış olması dikkate alındığında, Anayasa'nın 83. maddesinin ikinci fıkrası ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmakla, yargılamanın genel usul hükümlerine göre devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."