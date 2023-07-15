15 Temmuz şehidi Samet Uslu mezarı başında anıldı

FETÖ'nün darbe girişimine direnmek için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin silahından çıkan kurşunla 26 yaşında şehit düşen Samet Uslu, ölümün 7'nci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Oğullarının mezarı başında gözyaşlarıyla dua eden anne Gönül Uslu, "Oğlum, devletine milletine bağlı, vatan sevdalısı bin insandı. O kara gecede arkadaşları arayıp, hainlere fırsat vermeyelim dedi ve arkadaşlarıyla buşulup, hainlere karşı koymak için koşarak köprüye gitti. Halbuki oğlum o gece şahadete koşuyormuş. 7 yıl geçti ama acım hiç dinmiyor. Mezarı başına gelip, dua ediyorum, onunla dertleşiyorum. Odasındaki kıyafetlerini ve eşyalarını saklıyorum. Gömleğini, pantolonunu kıyafetlerini koklayarak hasret gideriyorum. Oğlum komando olmak istiyordu. Bana bir gün "anne komando olup,vatanım için mücadele verecektim" dedi. Halbuki bana söylemeden önce kendisi komando olmak için hazırlık yapmış. Oğlumu, kınalı kuzumu çok özledim. Şehit annesi olmak benim için büyük bir gurur. Allah devletimizi, milletimizi korusun." dedi.

SON KEZ KONUŞTUM

Şehit babası Hüseyin Uslu, oğlunun kabri başında gözyaşlarıyla şunları söyledi; " Samet'im,15 Temmuz akşamı işten gelmiş. Arkadaşlarını arayıp, köprüye gidelim,vatanımız için mücadele verelim demiş. Hemen koşarak Boğaziçi köprüsüne gitti. Gece 1'de beni telefonla aradı. Uyuyorduk. Bana, baba Türkiye ayağa kalktı, ne yapıyorsunuz? Dedi. Bende oğlum ne oluyor, sen neredesin, ne yapıyorsun dedim. Konuşurken etraftan silah sesleri geliyordu. Sabaha karşı şahadet haberi geldi. Oğlum, vatanını, milletini, devletini seven bir insandı. Vatanı için koşarak şahadete gitti. Oğlumun şahadete ermesinden 7 yıl geçti. Onunla sadece son kez konuştum. Şimdi ise mezarı başına gelerek onunla hasret gideriyorum.Allah mekanını cennet eylesin." dedi.