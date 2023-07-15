15 Temmuz zaferi tarihimizin dönüm noktalarındandır

Milli İrade Platformu 15 Temmuz'un yıl dönümünde 'Türkiye Geçilemez' temasıyla bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milletlerin tarihine yön veren kader anları vardır. Tarihimiz bu gibi kader anlarında milletçe top yekün ortaya konulan olağanüstü mücadelelerin ve muhteşem zaferlerin tarihidir. Bu anlamda 15 Temmuz zaferi de tarihimizin dönüm noktalarından biridir."

HİÇBİR GÜÇ VATANIMIZI PARÇALAYAMAZ

Aziz milletimiz, kendi iradesine ve varlığına kasteden bu hain darbe teşebbüsüne karşı yek vücut olup ayağa kalkmış, tarihte eşi benzeri olmayan bir destan yazarak vatanına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde bütün dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz: Türkiye üzerine hesap yapanlar bilsinler ki bu aziz millet var olduğu sürece hiçbir güç vatanımızı parçalamayı, milletimizi bölmeyi, bayrağımızı indirmeyi, devletimizi yıkmayı, ezanlarımızı susturmayı, asla başaramayacaktır."