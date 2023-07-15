17 yaşında şehit olan Mahir Ayabak’ın ablası: Kardeşim ve tüm çocuk şehitler Çanakkale Destanı’nın 15’likleri gibi tarih yazdılar

7 yıl geçmesine rağmen hala dün gibi hatırladıklarını belirten Şehit Ayabak'ın annesi Muhteber Ayabak, "Allah bir daha bu hainlere fırsat vermesin. Bize bir daha 15 Temmuzları yaşatmasın. Sanmasınlar ki Mahir'lerimiz şehit oldu diye bu vatanın evlatları bitecek. Bu vatanın evlatları bitmez. Çok şükür arkada başka evlatlarımız var. Bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız. 15 Temmuz'u unutmayalım, unutturmayalım." dedi.

ŞEHİT ABLASI: ÇANAKKALE DESTANI'NIN 15'LİKLERİ GİBİ TARİH YAZDILAR

Şehidin ablası Gülbeyaz Ayabak ise, "Hain darbe girişimini, 7'den 70'e kadın erkek demeden Türk milletinin korkusuzca omuz omuza mücadele ile geri püskürterek tarihi kayıtlara bir kahramanlık destanı olarak yazılmıştır. Tarihimizde nice destanlarımız olduğu gibi, 15 Temmuz Destanı; Türk milletinin derin tarihinden gelen kahramanlık ruhunun halen günümüze kadar taşıdığının kanıtıdır. O gece asker görünümlü hainler tarafından Atatürk Havalimanı'nda kalbinden vurularak 17 yaşında şehit olan kardeşim Mahir Ayabak... Daha reşit olmamış, hayat baharının başındayken hayallerini, gençliğini, geleceğini elinden aldılar. Geride kalan bizleri bir ömür acıya mahkum ettiler. 2016'dan bu yana acılar hâlâ taze. 7 yılda değişen tek şey acıya alışmakla birlikte, geride kalan fotoğraflarıyla hasret giderip sabretmeyi öğretti bu süre... Acıyla birlikte bir gurur bıraktı geriye... Buradan anlaşılıyor ki tıpkı Çanakkale Zaferinin ruhunu günümüzde de hala taşıyor olmamız. Bir örneğini kardeşim Mahir Ayabak ve diğer çocuk şehitlerimiz Çanakkale Destanı'nda 15'lik kahramanlar gibi tarih yazdılar. Tüm şehitlerimiz ve vatanı için hayatlarını hiçe sayıp bedenlerini siper eden tüm kahraman şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.