‘52 yıldır bekletiliyoruz olumlu adımlar istiyoruz’

Başkan Erdoğan, dün cuma namazını İstanbul Altunizade'deki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan çıkıştagazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan tahıl koridoru ile ilgili soruya, "Sayın Putin'i ağustosta misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" dedi. "AB vize serbestisi" konusundaki soruya ise Erdoğan şöyle yanıt verdi: "Şu anda beklentimiz Avrupa Birliği kanadından talebimizin cevabını almak. Vilnius'ta görüştüğüm tüm AB ülkesi liderlerine, 'Bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz' dedik." Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşmesine ilişkin ise "Adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları, Batı Trakya ile ilgili sorunlar. Müftülerle ilgili konu, bunları aşalım istedik" diye konuştu.