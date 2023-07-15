Çanakkale’deki 15’likler gibi tarih yazdılar

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin hayattan kopardığı 17 yaşındaki şehit Mahir Ayabak'ın annesi ve ablası, bıraktığı bitmeyen acı ve artan gururu SABAH'a anlattı. Anne Muhteber Ayabak, "Sanmasınlar ki Mahir'lerimiz şehit oldu diye bu vatanın evlatları bitecek. Bu vatanın evlatları bitmez. 15 Temmuz'u unutmayalım, unutturmayalım" dedi. Ablası Gülbeyaz Ayabak ise "O gece asker görünümlü hainler tarafından Atatürk Havalimanı'nda kalbinden vurularak 17 yaşında şehit olan kardeşim Mahir Ayabak... Daha reşit olmamış, hayat baharının başındayken hayallerini, gençliğini, geleceğini elinden aldılar. Geride kalan bizleri bir ömür acıya mahkûm ettiler. Acıyla birlikte bir gurur bıraktı geriye... Kardeşim ve diğer çocuk şehitlerimiz Çanakkale Destanı'ndaki 15'lik kahramanlar gibi tarih yazdılar. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.