Devlet Bahçeli’den 15 Temmuz mesajı: Milli irade şaşmaz, değişmez

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle hepinizi en kalbi duygularla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Aziz Türk milletine esenlik ve selamet dileklerimi iletiyorum.

15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına iman ve iradeleriyle direnen, direndikçe devleşen, nihayet kanlarıyla destan yazan, aynı zamanda terörle mücadele esnasında şehadet şerbetinden içen kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum.

O meşum ve zulmet dolu gecede hiçbir tereddüt ve tedirginliğe kapılmadan ağır silahlara ve sağanak gibi yağan mermilere meydan okuyan ve bu vesileyle de yaralanıp "Gazi"lik unvanı alan kardeşlerimize huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.

"15 TEMMUZ SIRADAN BİR DARBE TEŞEBBÜSÜ DEĞİL"

15 Temmuz, sadece ve sıradan bir darbe teşebbüsü değildir.

Veya 15 Temmuz, zaman içinde TSK içinde habis ur gibi üreyen bir cuntanın, dar kadrolu bir avuç satılmış üniformalı alçağın başıbozuk saldırı ve suikast mekaniği de değildir.

Konu yüzeysel ele alınacak bir konu hiç değildir.

Değildir, çünkü 15 Temmuz'da Türk milletine karşı yüzyıllara sari kapanmamış bir hesabın görülmesi hedeflenmiş; stratejik rotası kin, nefret ve öfkeyle çizilmiş tarihi nitelikli husumet ve huşunetin ölümcül vuruşu projelendirilmiştir.