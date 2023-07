Devlet Bahçeli’den 15 Temmuz mesajı: Milli irade şaşmaz, değişmez

Yürürlükteki Anayasanın 2.maddesinde ifade edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Milli ve üniter devlet yapımızın temelleri 1923'de atılmıştır.

Egemenlik ise kayıtsız şartsız millete aittir.

Bunun hilafına, buna aykırı her girişim, her düşünce, her hazırlık, her plan gayri meşru, gayri ahlaki, gayri hukukidir.

Milli varlığımızın çatısı tarihin, kültürün ve demokrasinin erdem ve emanetleriyle örülmüştür.

"MİLLİ İRADE ŞAŞMAZ"

Geleceğimizin yol haritası milli iradenin şaşmaz, değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez demokratik telif haklarıyla çizilmiştir.

Hiçbir bahane, hiçbir gerekçe demokrasiden kopuşa, silahlı müdahale ve ara rejim özlemlerine dayanak teşkil edemeyecektir.

Postal sesleri, tank paletlerinin gürültüleri demokrasinin sesini bastıramayacak, milli özlem ve tercihe üstünlük kuramayacaktır.