Eve erzak alırken değil devlet için şehit oldu

ŞEHADET ARZUSU TAŞIYORDU

Şehit evladının vatan ve millet sevgisiyle dolu olduğunu belirten baba Ahmet Ergin, "Batuhan küçük yaşına rağmen çok bilinçli bir vatansever milliyetçi bir çocuktu. Etrafında da sevilen ve çok yardımsever bir insandı. Askerliğini de doğuda yapmak çok istedi. Bunun için askerlik muayenesi yapılırken kendisi gönüllü olarak imza attı. Ve bu isteği gerçekleşti. Komando olarak Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda acemiliğini yaptıktan sonra Tatvan da askerliğini yaptı. Oradaki asker arkadaşlarından öğrendiğim kadarıyla, vatanı için şehit olmak istediğini arkadaşlarıyla paylaşmış. Askerliğini bitirdikten 2 ay sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu." dedi.