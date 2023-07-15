Eve erzak alırken değil devlet için şehit oldu

15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan ve genç aşına rağmen gözünü kırpmadan darbecilere karşı direnirken şehitler kervanına katılan Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin, SABAH'a konuştu. Şehit babası Ergin, evladının askerde şehit olmak arzusu taşıdığını fakat tezkere aldıktan iki ay sonra vatanı için şehadete yürüdüğünü belirtti.
ŞEHADET ARZUSU TAŞIYORDU
Şehit evladının vatan ve millet sevgisiyle dolu olduğunu belirten baba Ahmet Ergin, "Batuhan küçük yaşına rağmen çok bilinçli bir vatansever milliyetçi bir çocuktu. Etrafında da sevilen ve çok yardımsever bir insandı. Askerliğini de doğuda yapmak çok istedi. Bunun için askerlik muayenesi yapılırken kendisi gönüllü olarak imza attı. Ve bu isteği gerçekleşti. Komando olarak Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda acemiliğini yaptıktan sonra Tatvan da askerliğini yaptı. Oradaki asker arkadaşlarından öğrendiğim kadarıyla, vatanı için şehit olmak istediğini arkadaşlarıyla paylaşmış. Askerliğini bitirdikten 2 ay sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu." dedi.
KALBİNDEN TEK KURŞUNLA ŞEHİT EDİLDİ
Darbe girişimini haber alır almaz evladının meydanlara indiğini vurgulayan Ergin, "O gece, arkadaşı ile birlikte Boğaz köprüsüne çıkmış. Tankların önüne kadar yürümüş. Ve orada 'Eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik' paylaşımını yapmış. Bu paylaşımı yaptıktan hemen sonra kalbinden tek kurşunla vatan hainleri tarafından şehit edilmiştir. Bizler anne ve babası olarak Batuhan'ın yokluğunu halen kabullenemedik. Acımız her geçen gün katlanarak büyüyor. Allah evlat acısını kimseye yaşatmasın. Çok zor bir durum. Rabbim şehadetini kabul etsin. Tek tesellimiz bu çünkü." ifadelerini kullandı.