FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çok önemli bir operasyona imza atıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan Selman Gülen, haklarında arama kararı bulunan eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kayınvalidesi Mine Öztürk, İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki bir gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin yaklaşık bir yıldır aynı adreste saklandıklarının, geçmişte FETÖ'nün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıklarının, FETÖ'nün tepe yönetimi ile irtibatlı olduklarının ve Selman Gülen'in halen FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında faaliyetler yürüttüğünün tespit edildiği ifade edildi. Söz konusu adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 14 bin dolar nakit para, 560 Estonya Kronu ve başka kişilere ait olan 2 pasaport ele geçirildi. El konulan pasaportlar detaylı şekilde incelemeye alındı.