Göç İdaresi Başkanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarında, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na Mülkiye Başmüfettişi Atilla Toros, Başkan Yardımcılıklarına Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Kök atandı. Yabancılar Genel Müdürlüğü'ne Gözde Özkorul, Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü'ne Bayram Yalınsu, Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü'ne İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü'ne Ramazan Seçilmiş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ise Mustafa Fırat Taşolar getirildi.

İSMAİL ÇATAKLI BAŞMÜFETTİŞLİĞE ATANDI

İçişleri Bakanlığı Vali-Mülkiye Başmüfettişliklerine eski İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Mahmut Çuhadar atandı.

ATİLLA TOROS KİMDİR?

1969 yılında Tatvan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Tatvan'da tamamladı.1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve buradan 1989 yılında mezun oldu.

2002-2004 yılları arasında Kahramanmaraş S.İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. 1996-1997 yılları arasında 8 ay süreyle askerlik hizmetini yaptı.

1990 yılında Bayburt Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Çanakkale/Yenice Kaymakam Vekili görevinde bulunduktan sonra, yurtdışı stajı kapsamında 8 ay süreyle İngiltere'de eğitim gördü. Akabinde Giresun/Yağlıdere Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Kaymakam Adaylığı sürecinden sonra; 1994-1997 yılları arasında Kayseri/Özvatan Kaymakamı, 1997-1999 yılları arasında Adıyaman/Sincik Kaymakamı, 1999-2002 yılları arasında Kahramanmaraş/Göksun Kaymakamı olarak görev yaptı.

2002 yılında atandığı Mülkiye Müfettişliği görevini 2014 yılına kadar sürdürdü.

Bu süre zarfında; 2003-2006 yılları arasında geçici görev ile Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini, 2008-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık Makamına bağlı olarak kurulan ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Taslağı oluşturmak ve buna bağlı olarak kurulacak yeni Göç sisteminin kuruluşuyla görevli İltica ve Göç Bürosu Yöneticiliği görevini yürüttü.

04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür olarak görevlendirildi, 09/03/2014 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürü olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Atilla TOROS İngilizce bilmektedir.