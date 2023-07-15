FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün 7'nci yıldönümünde dün cuma hutbesinde, "Din samimiyettir, istismar ihanettir" başlığı altında 'Din İstismarıyla Mücadele ve 15 Temmuz Ruhu' konulu hutbe dinlendi. Ali İmran Suresi'ne atıf yapılan hutbede, "Ülkemizi ve aziz milletimizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı her daim yekvücut, tek yürek olalım" denildi. İhanet çetesi FETÖ'ye karşı dün tüm Türkiye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde darbe girişimiyle ilgili mesajlar içeren cuma hutbesi okundu. Ali Erbaş'ın okuduğu hutbede "Millet ve devlet el ele vererek, bozguncuların karşısında dimdik durduk. Destansı bir direnişle dâhili ve harici hainlerin emellerini boşa çıkardık. 'Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak bozanların en hayırlısıdır' (Âli İmran Suresi)" ifadeleri yer aldı.