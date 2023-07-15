İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,” Bu zafer milletimizin zaferidir”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki anma törenine katıldı. Törende ayrıca Bakan Yardımcıları Mehmet Aktaş, Bülent Turan, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yer aldı.İlk olarak şehit olan sivil vatandaşların kabirlerini ziyaret eden Ali Yerlikaya, şehit aileleri ile bir süre sohbet etti ve mezarlara karanfil bıraktı. Şehitler için Kur-an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, mezarlık içerisinde bulunan Polis Şehitliği'ne geçti. Şehit polisler için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Bakan Yerlikaya, burada da şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, darbecilere karşı yürütülen operasyonların merkezi konumunda yer alıyordu. FETÖ'cü hainler Ankara Emniyeti'ni ele geçirmek için tank, helikopter ve savaş uçaklarıyla saldırıya geçti. Akıncı Üstünden havalanan iki F-16 uçağı bombalı saldırı gerçekleştirdi. Hainlerin saldırısı sonucu 7 polis şehadet şerbetini içti. Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde zırhlı araçları durdurmaya çalışan halka darbeciler saldırı gerçekleşmesi sonucu 6 vatandaş şehit düştü.
BOMBALAMA SONUCU YARIM ASIRLIK HİZMET BİNASI YIKILDI
Darbe girişimi gecesinde uçak ve helikopterden açılan ateş ile atılan bomba sonucu hasar gören Ankara Emniyetinin 51 yıllık 10 katlı hizmet binası yıkıldı. 15 Temmuz 2016'nın üzerinden geçen yıllarda Ankara Emniyet Müdürlüğü yaralarını sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 10 kat yerine 7 kat olarak inşa edilen ve eski binaya oranla daha geniş kullanım alanına sahip binada, ferah çalışma ofisleri ve nezarethanelerin yanı sıra yemekhane ile sosyal alanlar da yer alıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında 7 şehit veren ve polislerin alçaklara karşı kahramanca mücadele verdiği Ankara Emniyet Müdürlüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.
EŞİ BENZERİ GÖRÜŞMEMİŞ BİR İHANET
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen anma programında konuştu. Yerlikaya, "15 Temmuz'da eşi benzeri görmemiş bir ihanetle sarsıldık. Askerimizin tertemiz üniformasını kirleten o fetöcü hainler irademize, istiklal ve istikbalimize kastettiler. Vatanımızı işgale yeltendiler. Sıkılmış yumruklarından başka silahı olmayan Masum sivillerimizi ağır silahlarla taradılar. Hiçbir kutsalı, hiçbir değeri, ahlakı olmayan o hainler, Ekmeğini yedikleri milletine ihanet ettiler. Milletimiz bunlara boyun eğmedi. Başkomutanımızın çağrısıyla meydanlara indi. 21. yüzyılda; Destanlar Çağının bittiği sanılan bir zamanda tarihin en büyük destanlarından birini bizim milletimiz yazdı "dedi.
BU ZAFER MİLLETİMİZİN ZAFERİDİR
Türkiye'nin en uzun ve en karanlık gecesinde; kadınıyla erkeğiyle, aşlısıyla genciyle, Topyekün Türk milleti vatanına canlı kalkan olduğunu söyleyen Yerlikaya " Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle, Milletimizin azim ve kararlığı, vatanı bir kez daha kurtarmış, Son sözü milletimiz söylemiştir. 15 Temmuz; 2. Kurtuluş Zaferimiz olarak tarihe geçmiştir. Bu zafer, milletimizin eseridir. Bu zafer, inancın eseridir. Bu zafer, kardeşliğin eseridir. Bu zafer, ölümü öldürenlerin eseridir" şeklinde konuştu.
ANKARA'DA BAŞLAYAN DİRENİŞ DALGA DALGA YAYILDI
15 Temmuz'da, İhanetin de direnişin de merkez üssü Başkent Ankara olduğunu aktaran Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:
"Ankara'da başlayan bu direniş. Buradaki inanç; Türkiye'ye dalga dalga yayıldı. Burası; Gazi Meclisimiz 11 kez. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3 kez. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüz 6 kez ve pek çok stratejik hedef, F-16'lar ve Helikopterle defalarca bombalandı. Ankara Genelinde; 56 kardeşimiz vatan için Hakk'a yürüdü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün önünde; Bu gazi mekanda; 13 kardeşimiz şehadet şerbeti içti. Onlar; canlarından aziz bildikleri vatana can verdiler. İsimleri tarihe altın harflerle geçti. Adları sonsuza kadar şanlı bayrağımızla birlikte anılacak"dedi.
MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
FETÖ'cü vatansız hainleri unutmayacaklarını söyleyen Yerlikaya, onlarla dünyada da ahirette de görülecek hesabımız var dedi. Yerlikaya, " 15 Temmuz 2016'dan bu yana Fetöcü hainlerle amansız bir şekilde mücadele ediyoruz. Her bir hain, adalet önünde hesap verinceye kadar Mücadelemiz devam edecek. Şehitlerimizin kanı, Gazilerimizin gözü arkada kalmadı, kalmayacak. Bugünümüzü ve yarınlarımızı o karanlık geceyi aydınlatan kahramanlarımıza borçluyuz. Biz bu topraklara, Onların sayesinde vatan diyoruz" şeklinde konuştu.