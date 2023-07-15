İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,” Bu zafer milletimizin zaferidir”

BU ZAFER MİLLETİMİZİN ZAFERİDİR

Türkiye'nin en uzun ve en karanlık gecesinde; kadınıyla erkeğiyle, aşlısıyla genciyle, Topyekün Türk milleti vatanına canlı kalkan olduğunu söyleyen Yerlikaya " Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle, Milletimizin azim ve kararlığı, vatanı bir kez daha kurtarmış, Son sözü milletimiz söylemiştir. 15 Temmuz; 2. Kurtuluş Zaferimiz olarak tarihe geçmiştir. Bu zafer, milletimizin eseridir. Bu zafer, inancın eseridir. Bu zafer, kardeşliğin eseridir. Bu zafer, ölümü öldürenlerin eseridir" şeklinde konuştu.

ANKARA'DA BAŞLAYAN DİRENİŞ DALGA DALGA YAYILDI

15 Temmuz'da, İhanetin de direnişin de merkez üssü Başkent Ankara olduğunu aktaran Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara'da başlayan bu direniş. Buradaki inanç; Türkiye'ye dalga dalga yayıldı. Burası; Gazi Meclisimiz 11 kez. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3 kez. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüz 6 kez ve pek çok stratejik hedef, F-16'lar ve Helikopterle defalarca bombalandı. Ankara Genelinde; 56 kardeşimiz vatan için Hakk'a yürüdü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün önünde; Bu gazi mekanda; 13 kardeşimiz şehadet şerbeti içti. Onlar; canlarından aziz bildikleri vatana can verdiler. İsimleri tarihe altın harflerle geçti. Adları sonsuza kadar şanlı bayrağımızla birlikte anılacak"dedi.

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

FETÖ'cü vatansız hainleri unutmayacaklarını söyleyen Yerlikaya, onlarla dünyada da ahirette de görülecek hesabımız var dedi. Yerlikaya, " 15 Temmuz 2016'dan bu yana Fetöcü hainlerle amansız bir şekilde mücadele ediyoruz. Her bir hain, adalet önünde hesap verinceye kadar Mücadelemiz devam edecek. Şehitlerimizin kanı, Gazilerimizin gözü arkada kalmadı, kalmayacak. Bugünümüzü ve yarınlarımızı o karanlık geceyi aydınlatan kahramanlarımıza borçluyuz. Biz bu topraklara, Onların sayesinde vatan diyoruz" şeklinde konuştu.