Kahraman babanın gururlu evladı

BU VATAN BİZLERE MİRAS KALDI

Şehitlerin hepimizin ortak değeri olduğunu kaydeden Güder, şunları söyledi: "Bizler bugün vatanımızda rahat bir şekilde bayram eda ediyorsa bu şehitlerimizin sayesindedir. Her biri mümtaz bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Vatan için can veren bütün şehitlerimiz bizler için önemlidir. Bizlere miras bıraktıkları bu vatanı gözümüz gibi korumalıyız. Elbette ki babamızın yanımızda olmasını isterdik. Elini öpmek isterdik. Kendisi olmasa da bize yaşattığı gurur var. Fikirleri ve idealleri birer miras. Bu vesile ile başta şehit aileleri olmak üzere bütün milletimizin bayramını kutluyorum. Allah kötülere fırsat vermesin. Aziz vatanımızda sonsuza kadar huzur içinde yaşayalım."