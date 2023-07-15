İzmir’de Kentsel dönüşüm daire başkanlığı resmen kapatıldı

"SİZ KİMİN MALINI KİME VERİYORSUNUZ?"

"O kooperatif, orada o işi yapmamalı." diyen Hızal: "İZBETON bu kooperatifle kat karşılığı sözleşmesi yapıyor. Siz kimin malını kime verip, satıyorsunuz. Bu arsa vatandaşın, İBB'nin. Sen kimsin, kimden aldın bu yetkiyi, hangi kanuna dayanarak bunu yapıyorsun?" dedi. "Bu iş ballı geldi, Gaziemir'de, Uzundere'de, Örnekköy'de başka kooperatifler kuruldu." Diyen Hızal işin rahtsal bölümünün 5 milyar lira olduğunu iddia etti!"

BUZAĞININ İPİNİ KİM ÇÖZDÜ?

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe de: "Çok fahiş fiyatlar ile orada iş yapılıyor. 2,5 yıldır sözleşmeleri istiyoruz. Henüz kooperatif ile müteahhit ile kooperatif arasındaki sözleşmeyi görmedik. İZBB'de yapılan işler doğru yerinde yapılsaydı, bürokratlar görevlerin yerinde yaparken dikkatli olsaydı…Biz sonuç kısmını konuşuyoruz. Olayın nasıl gerçekleştiğini, bürokratların nasıl birbirine girdiği… Biz bunlar değil sonuca bakıyoruz. Buzağının ipini kim çözdü onu bulun. Biz sadece sonuç kısmına bakıyoruz" dedi.