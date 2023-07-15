İzmir’de Kentsel dönüşüm daire başkanlığı resmen kapatıldı

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temelini attığı Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel dönüşüm projesi ile ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu. Soyer'in kapatılmasına karar verdiği kentsel dönüşüm daire başkanlığının Gaziemir'de yaptığı zemin etütleri sonucu rapor hazırlayarak zeminde iyileştirme yapılmasını istediğini, aksi takdirde binalar yıkılır dediğini belirten Hızal, rapor sonrası CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kentsel dönüşüm daire başkanlığı bürokratlarına baskı yaptığını iddia etti.
Şenol Aslanoğlu'nu belediye bürokratlarına; 'Bu rapor Allah'ın emri mi? Yeni bir rapor düzenleyin' dediğini iddia eden Hızal: "Gaziemir'de demek ki bir sorun başlamış. Gecikme olmuş, zeminle ilgili problemler olmuş. O günlerde de bu kürsüden dile getirdim. Gelelim Örnekköy'e. Orada da inşaatın bir bölümünde, 300 metrekarelik alanda beton ve demir donatısı ile ilgili bir problem çıktı. 1 ay önce çıkmış problemi kim tespit etti? Sizin kapatmak istediğiniz dairenin başkanı tespit etti. Gidip denetimini yaptı, gördü ki eksiklikler, yanlışlar var. Tutanak tuttu ve bunun doğrultusunda inşaat durduruldu. Film bundan sonra başladı. Gaziemir'de başlayan film Örnekköy'de hızlanarak devam etti. Belediye bir kamu kurumu. Belediye Başkanı ne yapar? Kendi bürokratına, almış olduğu karara, bürokratının tutanağına güvenerek uygunsuz yapıyı yıkar. 1 aydır laf kalabalığı yapılmaz. Yıkmamak için, birilerini temize çıkarmak için burada 1 ay boyunca mücadele verildi." diye konuştu.
"CHP GENEL MERKEZİNDEN ADAMLAR GELDİ"
İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis kararı ile kentsel dönüşüm işini meclis kararı ile iştiraki İZBETON'a devrettiğini hatırlatan Hızal: "İZBETON kendini yeterli görmemiş, yetersiz olduğunu düşünmüş, gidip Ali'ye, Veli'ye kooperatif kurdurmuş. İstanbul'dan, Ankara'dan, CHP Genel Merkezi'nden adamlar gelmiş, kooperatif kurmuşlar. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi... Ben 2 yıl boyunca bir meclis üyesi olarak kooperatif ile İZBETON arasında yapılan protokolü istedim verilmedi. Çünkü protokol hukuksuzluk içeriyor." dedi.
"SİZ KİMİN MALINI KİME VERİYORSUNUZ?"
"O kooperatif, orada o işi yapmamalı." diyen Hızal: "İZBETON bu kooperatifle kat karşılığı sözleşmesi yapıyor. Siz kimin malını kime verip, satıyorsunuz. Bu arsa vatandaşın, İBB'nin. Sen kimsin, kimden aldın bu yetkiyi, hangi kanuna dayanarak bunu yapıyorsun?" dedi. "Bu iş ballı geldi, Gaziemir'de, Uzundere'de, Örnekköy'de başka kooperatifler kuruldu." Diyen Hızal işin rahtsal bölümünün 5 milyar lira olduğunu iddia etti!"
BUZAĞININ İPİNİ KİM ÇÖZDÜ?
AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe de: "Çok fahiş fiyatlar ile orada iş yapılıyor. 2,5 yıldır sözleşmeleri istiyoruz. Henüz kooperatif ile müteahhit ile kooperatif arasındaki sözleşmeyi görmedik. İZBB'de yapılan işler doğru yerinde yapılsaydı, bürokratlar görevlerin yerinde yaparken dikkatli olsaydı…Biz sonuç kısmını konuşuyoruz. Olayın nasıl gerçekleştiğini, bürokratların nasıl birbirine girdiği… Biz bunlar değil sonuca bakıyoruz. Buzağının ipini kim çözdü onu bulun. Biz sadece sonuç kısmına bakıyoruz" dedi.
YILDIZ: GEREKÇENİZ NE?
AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise; "Siz Kentsel Dönüşüm Dairesi, Deprem Dairesi ile birleşiyor diyorsunuz. Biz kentsel dönüşüm kapanıyor diyoruz. Bugün 2 şirket birleşirken bile gerekçe, rapor olur. Bu birleşmenin gerekçesini ilgili komisyona anlatırsınız. Sonra o meclis üyeleri meclise anlatır. Gerekçeniz nedir, raporunuz var mı, yok." dedi. CHP'li Hukuk Komisyonu üyesi Ufuk Yörük ise kapatma kararının başkanlığın tasarrufu olduğunu belirtip saygı ve takdir ile karşılamak gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından önerge Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile oyçokluğu ile kabul edildi.