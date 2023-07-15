Şehitlerin izinde bayrağın emrinde

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'da karşılarına çıkmaktan korkup üzerlerine bomba yağdırması sonucu 44 şehit veren Ankara'daki Özel Harekât Daire Başkanlığı'ndaki polisler, şehitlerden aldıkları emanetle terörle mücadelenin en etkin unsurlarından biri olarak görevlerini sürdürüyor. Hendek olaylarında PKK'lı teröristleri sokaklardan söküp atan Özel Harekâtçılar, 15 Temmuz'dan sonra da yurtiçinde ve Suriye'de terörle mücadelede destan yazdı, Türkiye'nin gururu oldu. TSK ile birlikte katıldıkları sınırötesinde Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı operasyonlarında PKK/YPG ve DEAŞ'ın korkulu rüyası olan, teröriste sahayı dar eden Özel Harekâtçıların etkin operasyon gücü göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor.FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'da karşılarına çıkmaktan korkup üzerlerine bomba yağdırması sonucu 44 şehit veren Ankara'daki Özel Harekât Daire Başkanlığı'ndaki polisler, şehitlerden aldıkları emanetle terörle mücadelenin en etkin unsurlarından biri olarak görevlerini sürdürüyor. Hendek olaylarında PKK'lı teröristleri sokaklardan söküp atan Özel Harekâtçılar, 15 Temmuz'dan sonra da yurtiçinde ve Suriye'de terörle mücadelede destan yazdı, Türkiye'nin gururu oldu. TSK ile birlikte katıldıkları sınırötesinde Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı operasyonlarında PKK/YPG ve DEAŞ'ın korkulu rüyası olan, teröriste sahayı dar eden Özel Harekâtçıların etkin operasyon gücü göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. 15 Temmuz'un ardından "terörle mücadele konseptine" uygun bir yapılanmaya gidildi.Daire Başkanlığı olan birim, "Başkanlık" seviyesine dönüştürüldü. 8 bölge müdürlüğü kuruldu. Çankırı Polis Eğitim Merkezi, Özel Harekât Eğitim Merkezi'ne dönüştürüldü. 5 bin olan Özel Harekât polisi sayısı, 20 bine çıkarıldı. Yaş ortalaması ise 38'den 30'a düşürülerek genç ve dinamik bir yapı kazandırıldı. Özel Harekât'ın hendek olayları ve sınırötesindeki meskûn mahalde mücadele başarısı, yabancı ülkelerin de dikkatini çekti. Eğitimi almak için sıraya giren 19 ülkeden 2 bin 750 kursiyere Özel Harekâtçılar eğitim verdi. SABAH, 15 Temmuz'un yıldönümünde Özel Harekât Başkanlığı'nı ziyaret etti.Burada, şehit düşen personelin üzerinden çıkan silah ve kişisel eşyalarından oluşturulan bir anıt inşa edildi. Ziyaretçilerin deneyimleyebileceği bir mekân kurgulandı. Bomba atılarak yıkılan eğitim merkezinin yerinde konumlandırılan anıt, dışarıdan bakıldığında patlamanın etkisiyle oluşan bir boşluğu simgelerken, boşluk içinden çıkan ışıklarla 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylar karşısında milletin birlik duygusu vurgulandı. Anıta 2019'dan beri 166 kurum ve kuruluş, 85 yabancı heyet olmak üzere toplamda 251 ziyaret gerçekleştirildi. Özel Harekât polislerinin üzerlerine zimmetli olan silahların metal aksamlarındaki erime, kendilerini hedef alan bombanın da ne derece güçlü bir patlama etkisi oluşturduğunu yabancı heyete tek tek gösterildi.