Haberler Gündem Haberleri Tunç Soyer'in mahallesinde ‘liste’ krizi… Seçim iptal!
Giriş Tarihi: 15.7.2023 14:28 Son Güncelleme: 15.7.2023 14:29

Tunç Soyer'in mahallesinde ‘liste’ krizi… Seçim iptal!

CHP, İzmir’de delege seçimlerini eline yüzüne bulaştırdı. Kiraz ilçesinde bir partilinin oy kullanmaya gitmediği halde hazerun listesinde oy kullanmış gibi gösterilmesinin yankıları sürerken bu sefer de Tunç Soyer’in kayıtlı olduğu Ulamış mahallesinde kriz patlak verdi. İddiaya göre Tunç Soyer’in kayıtlı olduğu Seferihisar Ulamış Mahallesinde iki liste seçime girmek için hazırlık yaptı. Fakat listelerden birinde Soyer’in isminin yer alıp diğerinde olmaması krize neden oldu. İddiaya göre ilçe yönetiminin durumu CHP İl Başkanlığına iletmesi üzerine CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu bugün yapılması planlanan delege seçimini iptal etti. İptale gerekçe olarak de yeter sayıya ulaşılamaması gösterildi. Yaşanalar skandal olarak nitelendirildi.

ERTAN GÜRCANER
Tunç Soyer’in mahallesinde ‘liste’ krizi… Seçim iptal!

CHP İzmir'de devam eden delege seçimlerinde skandal üstüne skandal patlak verdi. Geçtiğimiz günlerde CHP'li bir partilinin Kiraz ilçesinde oy kullanmaya gitmediği halde hazerun listesinde oy kullanmış gibi gösterilmesinin yankıları sürerken bu seferki skandalın adresi Seferihisar'ın Ulamış Mahallesi oldu.

SOYER'İN MAHALLESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de mahallesi olan Ulamış Mahallesi'nde bugün üyeler sandık başına gitti. Çift liste ile yarış gerçekleştirilmesi beklenen seçimlerde ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SOYER'İ YAZMADILAR

Doğal delege olmasına rağmen ilçe teşkilatının desteklediği iddia edilen listede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yer verilirken, karşı listede ise Soyer'e yer verilmedi. Olayın fark edilmesi üzerine ilçe yönetimi durumu İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na bildirdi. İddialara göre Aslanoğlu'nun müdahalesi sonrası harekete geçen il ve ilçe yönetimi seçimi erteleme kararı aldı. Seçimin ertelenmesine gerekçe olarak da 'yeter sayıya ulaşılamaması' gösterildiği. Yaşananlar kulislerde skandal olarak nitelendirildi. Seçimlerin 18 Temmuz'da yeniden gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunç Soyer'in mahallesinde ‘liste’ krizi… Seçim iptal!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA