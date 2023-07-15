Tunç Soyer’in mahallesinde ‘liste’ krizi… Seçim iptal!

CHP İzmir'de devam eden delege seçimlerinde skandal üstüne skandal patlak verdi. Geçtiğimiz günlerde CHP'li bir partilinin Kiraz ilçesinde oy kullanmaya gitmediği halde hazerun listesinde oy kullanmış gibi gösterilmesinin yankıları sürerken bu seferki skandalın adresi Seferihisar'ın Ulamış Mahallesi oldu.

SOYER'İN MAHALLESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de mahallesi olan Ulamış Mahallesi'nde bugün üyeler sandık başına gitti. Çift liste ile yarış gerçekleştirilmesi beklenen seçimlerde ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.

SOYER'İ YAZMADILAR

Doğal delege olmasına rağmen ilçe teşkilatının desteklediği iddia edilen listede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yer verilirken, karşı listede ise Soyer'e yer verilmedi. Olayın fark edilmesi üzerine ilçe yönetimi durumu İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na bildirdi. İddialara göre Aslanoğlu'nun müdahalesi sonrası harekete geçen il ve ilçe yönetimi seçimi erteleme kararı aldı. Seçimin ertelenmesine gerekçe olarak da 'yeter sayıya ulaşılamaması' gösterildiği. Yaşananlar kulislerde skandal olarak nitelendirildi. Seçimlerin 18 Temmuz'da yeniden gerçekleştirilmesi bekleniyor.