70 yıl da geçse 15 Temmuz’u unutturmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılı etkinlikleri kapsamında Beylerbeyi Stadyumu'nda vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettiği değerlere sahip çıkmak nasıl görevimizse onların canlarına kastedenleri unutmamak da bizim görevimizdir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtardığı o tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:15 Temmuz'un 7. yıldönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek tek bilek. Bin yıllık şüheda topraklarını 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla sulayan, devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtardığı o tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi hainlere arka çıkan mihrakları destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Millet, canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutan o habis elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz.15 Temmuz'un yedinci seneyi devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum. Değil üzerinden yedi yıl, yetmiş yılda geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız.Biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık. Türkiye'nin geçilmez olduğunu, işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. 15 Temmuz bizim onurumuzdur. Şeref madalyamızdır."15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'na saat 23:15'te gelen bay bay Kemal'in, tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? Bunlar ürkektir. Bunlar korkaktır. Bunlar pısırıktır, bunlardan bir şey olmaz.15 Temmuz kalkışmasının asıl muhattabı milletti. Milli iradeydi. Ülkemizin bağımsızlığıydı. Türkiye sıradan bir darbe teşebbüsüne değil topyekün bir işgal girişimine maruz kaldı. Darbecilerin hedefindeki kurumlara baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı külliyemiz bombalandı. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerini hedef aldılar.Çok açık söylüyorum. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Çanakkale'yi Sakarya'yı Dumlupınar'ı anlayamaz. Allah'ın izniyle 15 Temmuz direnişini lekelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.Ordumuz, emniyet teşkilatımız, mülkiye ve adliye teşkilatlarımız, FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe asli görevlerini daha iyi yapar hale geldi. Bölücü terör örgütü mensupları, başlarını kaldırdıkları anda devletimizin demir yumruğunu tepelerine tepelerine indiriyoruz.Başkan Erdoğan, darbe girişiminin ilk ayak seslerinin duyulmaya başladığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanındaki Beylerbeyi Stadyumu'nda halk ile buluştu. İstanbul'daki buluşma İstiklal Marşı ve bütün şehitlerimizin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Valisi Davut Gül ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların isimleri tek tek okundu. Barboros Hayrettin Paşa Cami İmamı Alpcan Çelik tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehitler için dua etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.