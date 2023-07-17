İskenderun Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor

Ahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kalıcı konutların yanı sıra vatandaşlara sağlık hizmeti vermek için yapımı süren hastane inşaatlarında çalışmalar 7/24 esasına göre hız kesmeden devam ediyor. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 2 ay gibi kısa sürede hizmete açılan Hatay Defne Hastanesi'nin ardından şimdi de İskenderun'da 200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi (Acil Durum Hastanesi) vatandaşlara şifa dağıtmak için gün sayıyor.Asrın felaketinde etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde hastaneler büyük zarar gördü. Sağlık Bakanlığı 28 Mart'ta yaptığı ihale sonucunda İskenderun'da vatandaşların mağdur olmaması için 200 yataklı Acil Durum Hastanesi inşaatına başladı. Cebike Mahallesi'nde 20 bini kapalı olmak üzere 90 bin metrekare alanda personelin 24 saat esasına göre görev yaptığı hastane şimdi vatandaşlara şifa dağıtmak için gün saymaya başladı. Hizmete başlamasıyla birlikte yaklaşık 850 sağlık personelinin görev yapması planlanan 200 yatak kapasiteli İskenderun Acil Durum Hastanesi'nde 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası,MR, tomografi, tam donanımlı laboratuvar, bronkoskopi, 2 endoskopi, 6 fizik tedavi ve rehabilitasyon, 3 onkoloji merkezi ve KVC ünitesi hizmet verecek. Hastanenin yapıldığı bölgenin yanında bulunan sitede yaşayan Orçun Teğmen, "Hastanenin bu kadar kısa süre içerisinde yapılması hepimizi şaşırttı. Bu kadar hızlı yapılmasını beklemiyorduk. 2 senede anca biter dediğimiz hastane bu kadar kısa bir süre içerisinde bitirilecek olması gerçekten mucize gibi bir şey" dedi. Türker Kurt ise, "Bazen gece yarıları pencereden baktığımızda Sağlık Bakanımızın ziyaret ettiğini görüyorduk. Burada çok büyük bir emek var" diye konuştu.