MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Filenin Sultanlarına tebrik

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında şunları ifade etti:

FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) Voleybol Milletler Ligi final müsabakasında rakibi Çin Halk Cumhuriyeti Voleybol Takımını yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın her oyuncusunu, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini gönülden kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyorum. FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralamasında zirveye oturan Filenin Sultanlarına başarılarının devamını temenni ediyorum.