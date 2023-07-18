Bakan Tunç’tan Hakkari’de hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari'de meydana gelen elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden Adalet Bakanlığı personelimiz Hakime Koç ile coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Pazar günü Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde çöken buz kütlesi altında kalan öğretmen Mehmet Aydın ve Adalet Bakanlığı personeli Hakime Koç'un cansız bedenlerine bugün (salı) ulaşıldı.