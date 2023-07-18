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Giriş Tarihi: 18.7.2023 23:32

Bakan Tunç'tan Hakkari'de hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari'deki Cilo buzulları bölgesinde iki gün önce çöken buz kütlesi altında kalarak hayatını kaybeden Bakanlık personeli Hakime Koç ile öğretmen Mehmet Aydın'a rahmet diledi.

AA
Bakan Tunç’tan Hakkari’de hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari'de meydana gelen elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden Adalet Bakanlığı personelimiz Hakime Koç ile coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Pazar günü Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde çöken buz kütlesi altında kalan öğretmen Mehmet Aydın ve Adalet Bakanlığı personeli Hakime Koç'un cansız bedenlerine bugün (salı) ulaşıldı.

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Bakan Tunç'tan Hakkari'de hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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