Başkan Erdoğan’dan Körfez’e yatırım çıkarması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 200 iş insanının katılımıyla gerçekleştirdiği Körfez çıkarmasının ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cidde'deki Al Salam Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Selman'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Selman'la tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.Erdoğan ile Selman, heyetler arası ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Selman, Erdoğan onuruna akşam yemeği düzenledi. Öte yandan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında düzenlenen Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu da her iki ülkenin iş dünyasından yoğun ilgi gördü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke dış ticaret hacminin 2022'de yaklaşık 6.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi.Bolat, "Hedefimiz kısa vadede 10 milyar, uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak olacaktır. Biz daha fazla Suudi yatırımcıyı Türkiye'ye bekliyoruz" dedi. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih de Vizyon 2030 yatırımlarında özel sektörün bulunmasını çok önemsediklerini belirterek "Hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsiyoruz" diye konuştu. Erdoğan, bugün gezisinin ikinci durağı Katar'a geçecek.