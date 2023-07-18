CHP’li başkan kepçeyle taksi durağını yıkmak istedi

Ekipler gece boyunca durakta bekleyen vinci dün (pazartesi) sabah saatlerinde bulunduğu yerden aldı. Bu duruma isyan etek taksiciler, "Kendi içlerinde karar alıyorlar. İmzadan geçiriyorlar ancak taksi mal sahiplerinin haberi yok. Tebliğ edilen bir evrak yok. Varsa da durağa ulaşmadı. UKOME kararına göre durak olması gerektiği yerde. Önceki gün Karaburun Belediyesi'nden Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü aldıkları talimatla işlerin en yoğun olduğu gün ve saatte kepçeyi durağın önüne getirdi" dedi.