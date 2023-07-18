Harmandalı çöplüğü kapatılıyor! 32 yıllık esarete mahkeme dur dedi

1992 yılında kurulan Harmandalı Çöplüğünden sızan pis sular 2020'de heyelana neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalında yaşananlara seyirci kalınca heyelanın etkilediği alan her geçen gün daha da büyüdü, yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Cumhuriyet mahallesi sınırları içinde yer alan 13 ev ve 2 hayvan ağılı oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı.

BİLİMSEL RAPORLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Bölgede inceleme yapan bilim insanları hazırladıkları raporlarda bölgeye çöp dökümümün bir an önce durdurulması yönünde görüş belirtse de İzmir Büyükşehir Belediyesi bilimsel raporları görmezden geldi, çöp dökmeye devam etti.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, Harmandalında doğa ve insanlık suçu işlendiğini belirtip olayı yargıya taşıdı. Kazar tarafından İzmir 4. İdare Mahkemesine açılan davada Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünün bir an önce durdurulması talep edildi. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan ilk duruşmanın ardından mahkeme önce bilirkişi atadı ardından da Harmandalındaki insanlık suçuna 'dur' dedi. Kazar'ın talebini değerlendiren İzmir 4. İdare Mahkemesi, Harmandalına çöp dökümüne ilişkin işlemin iptaline karar verdi. Böylece Harmandalına çöp dökülmesi mahkeme kararı ile resmen durdurulmuş oldu. Mahkeme gerekçeli kararında bölgedeki toprak kayması hareketlerinin devam ettiğine dikkat çekti.

TOPRAKTA ANİ BİR KIRILMA OLURSA

Harmandalında yaşanan toprak kayması nedeniyle yollarda ve evlerde hasarlar oluştuğuna dikkat çeken mahkeme, bölgede atık depolandıkça tehlikenin de büyüdüğünün altını çizdi. Mahkeme ayrıca toprakta oluşabilecek ani bir kırılma sonucunda atıkların sahanın kuzeybatısında yer alan yerleşim yerlerine akma tehlikesi bulunduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesinin danışmanlık hizmeti aldığı öğretim üyelerinin hazırladığı rapora da atıfta bulunan mahkeme Büyükşehir belediyesi tarafından heyelan riskinin azaltılabilmesi için açılan drenaj kanalı kazılması ve yeraltı su seviyesinin düşürülmesi gibi önlemlerin de heyelanın önüne geçmede etkili olamayacağını ifade etti. Ardından da çöp dökme işleminin iptaline karar verdi. Karar oy birliği ile alındı.

BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ

İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin Büyükşehir Belediyesinin Harmandalına çöp dökümüne olanak tanıyan kararını iptal etmesi bölgede yaşayan vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı. Başlattığı mücadele ile hukuk zaferi kazanan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar SABAH'a konuştu. "Bugün Harmandalının bayramı. 32 yıllık esaret, mahkemenin verdiği iptal kararı ile son buldu" diyen Kazar sözlerini şöyle sürdürdü: "Harmandalında yaşanmakta olan insanlık ve doğa suçuna mahkeme seyirci kalmadı. Bu karar, çöpün hiçbir zaman Çiğli'nin ve Harmandalı'nın kaderi olmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Artık Harmandalı çöple, çevre sorunları ile değil kurulacak sosyal tesislerle rekreasyon alanları ile anılsın istiyoruz. Artık bizde insanca yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İzmir 4. İdare Mahkemesinin verdiği iptal kararına İzmir Büyükşehir Belediyesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Bölge idare mahkemesi nezdinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Eğer büyükşehir belediyesinin itirazı sonuç getirmezse Harmandalında 32 yıldır yaşanan çevre felaketi bu kararla son bulmuş olacak. Bundan böyle Büyükşehir Belediyesi harmandalına çöp dökemeyecek.