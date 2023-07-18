Merdan Yanardağ hakkında istenen ceza belli oldu

8 YIL 2 AY HAPSİ İSTENDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Birgün Gazetesinde 10 Nisan-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 7 bölüm halimde yayınlanan "Faşizm ve İslami Faşizm" isimli yazıların eser sahibi olduğu belirtildi. 7. Yazıda açıkça isim zikredilerek Cumhurbaşkanına yöneltildiği hususunda duraksama bulunmadığı ve bütün halinde yazı içeriğinde "seçimlerde hile yapmak, millet iradesine el koymak" gibi ithamlar içerdiği kaydedildi. Savcı, Yanardağ'ın "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.