Merdan Yanardağ hakkında istenen ceza belli oldu

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözlerinin ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Tele 1 genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
BAŞKA BİR DAVASINDA MÜTALAA AÇIKLANDI
Başka bir mahkemede "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında savcı mütalaasını açıkladı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu Merdan Yanardağ katılmadı. Yanardağın avukatı ve şikayetçi sıfatı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı duruşmada hazır bulundu.
8 YIL 2 AY HAPSİ İSTENDİ
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Birgün Gazetesinde 10 Nisan-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 7 bölüm halimde yayınlanan "Faşizm ve İslami Faşizm" isimli yazıların eser sahibi olduğu belirtildi. 7. Yazıda açıkça isim zikredilerek Cumhurbaşkanına yöneltildiği hususunda duraksama bulunmadığı ve bütün halinde yazı içeriğinde "seçimlerde hile yapmak, millet iradesine el koymak" gibi ithamlar içerdiği kaydedildi. Savcı, Yanardağ'ın "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
SÜRE TALEP EDİLDİ
Şikayetçi Erdoğan'ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını belirtti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak üzere süre talep etti.
ERTELENDİ
Mahkeme, şikayetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatını davaya katılma talebini kabul etti. Sanık Yanardağ'ın bir dahaki celse duruşmada hazır edilerek mütalaaya karşı savunmasının alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.