Haberler Gündem Haberleri Mezuniyet töreninde LGBT propagandası: Üniversite yönetimi skandala karşı harekete geçti!
Giriş Tarihi: 19.7.2023 01:11 Son Güncelleme: 19.7.2023 01:17

Mezuniyet töreninde LGBT propagandası: Üniversite yönetimi skandala karşı harekete geçti!

Uşak Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreni esnasında bir öğrencinin LGBT bayrağı açması sosyal medyada büyük tepki toplarken, üniversite yaşanan skandala ilişkin açıklama yaptı. Üniversite yönetiminin bu eylemi tasvip etmesi ve desteklemesinin imkansız olduğuna vurgu yapılırken, provokatif davranışla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Mezuniyet töreninde LGBT propagandası: Üniversite yönetimi skandala karşı harekete geçti!

Uşak Üniversitesi'nde bir öğrenci, mezuniyet töreninde sahneden inerken LGBT paçavrası açtı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Uşak Üniversitesi harekete geçti.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SKANDALA KARŞI İŞLEMLER BAŞLATILDI

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün 17.07.2023 tarihindeki mezuniyet töreni sırasında mezun öğrencilerden biri kıyafetine gizlediği LGBT paçavrasını hiçbir yetkilinin izni ve bilgisi olmaksızın tören esnasında provokasyon amacıyla ani bir hamle ile açmıştır.

Üniversitemiz yönetim birimlerinin bu şahsi eylemi tasvip etmesi ve desteklemesi imkansızdır. Söz konusu şahsi davranış ile ilgili resmi işlemler başlatılmıştır.

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Mezuniyet töreninde LGBT propagandası: Üniversite yönetimi skandala karşı harekete geçti!
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