Örtüye çirkin saldırıya yolculardan ders gıbı tepkı

Heykel, Altıparmak, Çekirge, Dikkaldırım ve Hayran caddelerinden rink yapıp Acemler Metro İstasyonu'na yolcu taşıyan B 39 numaralı "besleme" olarak bilinen küçük otobüse dün akşam saat 20.00 sıralarında binen bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden" diye bağırmaya başladı. Saldırgan kadının çıkışı sonrası otobüsteki yolcular şaşkına döndü.Korkup ağlamaya başlayan genç kıza destek olan diğer yolcular, hakaret eden kadına tepki gösterdi. Artan tepkiler üzerine söylediği sözleri ve ettiği hakaretleri inkâr eden kadın, yolcuların "Ya otobüsü terk et ya da kızdan özür dile" demesi üzerine ettiği hakaretleri yutup genç kızdan özür diledi. Otobüste bulunan gençyaşlı tüm yolcular, hakaret eden kadına, "Terbiyesizlik yapma, in aşağı, özür dile, saygı duyacaksın. Tiksiniyorsan otobüse değil taksiye bin git" diyerek tepki gösterdi.