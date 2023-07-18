SABAH gündeme getirmişti! Vatandaş Mansur Yavaş’a isyan Etti: “İşçiye Yok Yandaşa Çok”

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde Ankara'nın dört bir yerinde gerçekleştirilen anma programlarını göz ardı ederken, ABB olarak da hiçbir etkinlik düzenlemedi. Yavaş, ertesi gün düzenlediği konser ile şehitlere saygısızlığını açıkça belli etti. "Milliyetçiyim" diyerek halkın gözünü boyamaya çalışan Yavaş'ın iki yüzlülüğünü AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ortaya çıkarırken, Yavaş'a vatandaşlardan da tepki yağdı.

15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelip 16 Temmuz'da konser vererek ne kadar milliyetçi olduğunu halka gösteren Yavaş'a vatandaşlardan tepki yağdı.

ANKARALILARIN AKLIYLA ALAY ETTİ



4 yıllık belediye başkanlığı döneminde göreve gelir gelmez 15 Temmuz şehitlerini unutturmamak için billboardlarda asılı duran afişleri söktüren Yavaş, belediye bünyesinde çalışan 15 Temmuz Gazisini de hiç acımadan ekmeğinden etmişti. Halkın iradesini yok sayan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Şehit Ömer Halis Demir'in kardeşi tarafından kurulan ve şehit ailelerine hizmet veren Vatan Yıldızları Vakfı'nın binasını da icra yoluyla tahliye ettirdi.





Her yıl farklı bir skandala imza atan sözde "Milliyetçi" Yavaş bu yıl da şehitleri anmak için herhangi bir adım atmazken belediye bütçesi ile 16 Temmuz tarihinde konser vererek Ankaralıların aklıyla alay etti. Yavaş'ın ikiyüzlülüğünü ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaşanan skandal sonrası, "CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş unutmasın ki koltuğunu, bu darbeye karşı halkın kahramanca direnişine borçludur. Ben milliyetçiyim diyen Yavaş'ın milliyetçiliği bu kadarmış" diyerek tepki gösterdi.





"ÇAKMA MİLLİYETÇİDEN BU BEKLENİR"



Özcan'ın ortaya çıkardığı skandal olayın ardından vatandaşlar da Yavaş'a tepki gösterdi.

Ömer Abanözer, "Mansur Yavaş iş yapmakla değil bütçeyi gereksiz yerlere savurmakla, iş yapıyor algısı yaratmakla, ajans ve reklama para harcamakla meşgul." dedi.

Mustafa Kemal Yıldırım isimli bir vatandaş ise, "CHP'li Mansur Yavaş milletin özellikle işçinin düşmanı olduğunu belli ediyor." şeklinde konuştu.

Mustafa Turan ise, "Ne diyelim ki çakma milliyetçiden bu beklenirdi. Aksini yapsa zaten bu halde olmazdı." diye konuştu.

Ahmet Göncü de, "Çakma milliyetçi böyledir." ifadelerini kullandı.

Uğur Yalçın da, "İşçiye yok yandaşa çok. Şehide saygısı yok. Hizmeti yok. 4 yıldır elle tutulur bir tek işi yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

Mesut Bacaksız, "Bunlar eğlenceye para bulur. Millete yarar bir iş yapsalar engellenemiyoruz para yok diye ortalığı yıkarlar. Bir numaralı devlet düşmanı işte bunlar. Haram zıkkım olsun bunların aldığı para." dedi.

Orhan Avcı, "Battı balık yan gider. Seçimde Ankaralı seni sandığa gömecek. Bu kadar söz ver ama yapma. Ama bu aziz milletin ferasetine hayranım. Bekle geliyor gelmekte olan." ifadelerini kullandı.

Şeref Kaya, "Bunlar hizmete gelmedi soymaya geldi yok mu bunları denetleyecek kurum meydanı boş buldular at oynatıyorlar bunlar başımıza bela oldular kene gibiler kanımızı emiyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Yalçın Yılmaz da, "Bu CHP kafası hep böyle. Hizmete işçiye para yok ama konsere, tiyatroya, abuk subuk yazarlara, medyadaki uşaklara ve meydanlara dikilen absürt heykellere bol bol para var" şeklinde konuştu.

Elmas Feyizoğlu, "Mansur yavaş işçiye maaş parası bulamadığını söylerken konser için para buluyor." dedi.

İsa Doğan, "Karaktersiz ve çapsız. Makam için yapmayacağı şey yok. El etek öper her şeyi yapar. Ülkesini satar bu. Çapsız Mansur" ifadelerini kullandı.

Enes Durmaz, "Seçim dönemi Cumhurbaşkanı olma hayaliyle ilden ile dolaşan Mansur Yavaş işçilere zam vermeyi borçlanma şartına bağlamış. Oysa aynı Yavaş sadece bir konser için 10 milyon 301 bin 282 TL ödeme yapmıştı. Konsere para var işçiye yok!" diye konuştu.