Türk öğrencilerden 10 madalya

Türkiye'nin milli teknoloji vizyonu ve öğrencilerimizin bilim ve teknolojiye artan ilgisi uluslararası platformlarda dikkat çekiyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen 2202-Bilim Olimpiyatları kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanları, katıldıkları tüm yarışmalarda bayrağımızı gururla dalgalandırıyor.Bu yıl Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen yarışmalarda ülkemizi temsil eden 10 öğrencimiz de madalya ile yurda döndü. 2-13 Temmuz 2023 tarihlerinde Japonya'nın Chiba şehrinde düzenlenen ve 112 ülkeden 623 öğrencinin yarıştığı 64. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Mehmet Can Baştemir altın madalya, Barış Koyuncu, Şevket Onur Yılmaz, Melek Güngör, Serdar Bozdağ ve Hakan Gündoğan gümüş madalyanın sahibi oldu. 3-11 Temmuz 2023 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al Ain kentinde 80 ülkeden 320 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 34. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda ise Tolga Tabanlı, Halil Eren Uyar, Erdem Yamalıoğlu gümüş madalya, Kerem Aydın da bronz madalya kazandı.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100., TÜBİTAK'ın 60. yılını kutlarken bu başarılar Tam Bağımsız Türkiye için doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. TÜBİTAK olarak insan kaynağı yetiştirme sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ediyor, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmeye her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta Komite Başkanımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm Komite Üyeleri ve destek personelimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, öğrencileri ve eğitimlerinde görev alan komite üyelerini başarılarından dolayı tebrik etti. Bakan Kacır, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ve "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken gençlerimizin bu başarılarıyla doğru yolda olduğumuzu bir kez daha görüyoruz. Göğsümüzü kabartan Mehmet Can, Barış, Şevket Onur, Melek, Serdar, Hakan, Tolga, Halil Eren, Erdem, Kerem. Başarılarınız daim olsun" dedi.