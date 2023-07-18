Türkiye ve Katar’dan 50’nci yıldönümünde ortak bildiri: 100 belge imzalandı





"EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ İLERLETMEYİ İÇTENLİKLE ARZULUYORUZ"

Türkiye ve Katar arasındaki ticari ilişkilere de değinilen bildiride, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki işbirliği, ticaret ve yatırım hacmi açısından geçtiğimiz birkaç yıl içinde istikrarlı bir büyümeye tanık oldu. İki kardeş ülke ve halkımızın çıkarlarına hizmet edecek ekonomik ve ticari ilişkileri ilerletmeyi içtenlikle arzuluyoruz. Bunun yanı sıra, gücünü tarihin derinliklerinden alan köklü kültürel, sosyal ve dini bağlar, iki ülke halklarını da bir araya getirmektedir. Katar Devleti tarafından benzeri görülmemiş bir başarıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası Katar 2022 ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti, güvenlik desteği sağlamanın yanı sıra, başta müteahhitlik ve otelcilik olmak üzere çeşitli alanlardaki şirketleri ve uzmanları aracılığıyla turnuvanın başarısına değerli katkılar sağlamıştır. Siyasi, diplomatik, ekonomik ve ticari alanlardaki stratejik ilişkilerimiz ve ikili işbirliğimiz temelinde ve iki ülkenin bilge liderlerinin direktifleri doğrultusunda, iki kardeş ülke ve halkların yararına ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin sürekliliğini sağlamak için çeşitli alanlarda koordinasyon sağlamak üzere ortak çabalarımızı sürdürme kararlılığındayız" denildi.