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Giriş Tarihi: 20.7.2023 00:08

Bakan Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü.

AA
Bakan Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk." bilgisini verdi.

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Bakan Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
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