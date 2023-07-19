Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’ndeki LGBT sapkınlığı tepki çekmişti: Ahlaksız sergiye soruşturma

Eskişehir Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde yer alan sergi tepkilere neden oldu. "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı. Sergiye 7-14 yaş aralığındaki çocukların da özellikle davet edildiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan rezalet tepkilere neden olurken, serginin 7 Eylül'den bu yana açık olduğu belirtildi

AHLAKSIZ SERGİYE SORUŞTURMA

Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Müze'si (OMM) bünyesindeki "Yas ve Haz" isimli sergiye 'LGBT propagandası' yapılması nedeniyle Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.