Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’ndeki LGBT sapkınlığı tepki çekmişti: Ahlaksız sergiye soruşturma

Eskişehir Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde yer alan sergi tepkilere neden oldu. "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı. Sergiye 7-14 yaş aralığındaki çocukların da özellikle davet edildiği görüldü.
Sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan rezalet tepkilere neden olurken, serginin 7 Eylül'den bu yana açık olduğu belirtildi
AHLAKSIZ SERGİYE SORUŞTURMA
Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Müze'si (OMM) bünyesindeki "Yas ve Haz" isimli sergiye 'LGBT propagandası' yapılması nedeniyle Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
'YAŞ SINIRLAMASI OLMAKSIZIN ZİYARET KABUL EDİLİYOR'
Beyza isimli bir Twitter kullanıcısı, sergide yer alan 'trans kadın' heykelinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de translığa evrilen ve göğsünü aldıran bir kadın portresi "sanat" adı altında 7 Eylül'den beri yaş sınırlaması olmaksızın ziyaretçi kabul ediyor. 30 temmuzda son bulacak sergiden yeni haberdar olmanın utancını yaşıyorum." dedi.
TUVALET AYNASINA 'AYŞE FATMA'YI SEVİYOR' YAZMIŞLAR
Söz konusu paylaşımı alıntılayan avukat Öznur Kızılkaya Uslu da müzeye mayıs ayında gittiğini ve tuvalette "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısıyla karşılaştığını belirterek, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı yetkilileri göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.