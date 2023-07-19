Haberler Gündem Haberleri Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki LGBT sapkınlığı tepki çekmişti: Ahlaksız sergiye soruşturma
Giriş Tarihi: 19.7.2023 18:00 Son Güncelleme: 19.7.2023 18:01

Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki LGBT sapkınlığı tepki çekmişti: Ahlaksız sergiye soruşturma

Eskişehir’de bulunan Odunpazarı Modern Müze’si (OMM) bünyesindeki "Yas ve Haz" isimli sergiye 'LGBT propagandası' yapıldığı iddiası ile Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Sosyal medyada büyük tepki gösterilmesi üzerine, özel bir vakfın işlettiği Odunpazarı Modern Müzesi'nin, “sergi değişikliği” gerekçesiyle 24 Ağustos tarihine kadar kapatıldığı duyuruldu.

İHA
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’ndeki LGBT sapkınlığı tepki çekmişti: Ahlaksız sergiye soruşturma

Eskişehir Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde yer alan sergi tepkilere neden oldu. "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı. Sergiye 7-14 yaş aralığındaki çocukların da özellikle davet edildiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan rezalet tepkilere neden olurken, serginin 7 Eylül'den bu yana açık olduğu belirtildi

AHLAKSIZ SERGİYE SORUŞTURMA

Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Müze'si (OMM) bünyesindeki "Yas ve Haz" isimli sergiye 'LGBT propagandası' yapılması nedeniyle Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

'YAŞ SINIRLAMASI OLMAKSIZIN ZİYARET KABUL EDİLİYOR'

Beyza isimli bir Twitter kullanıcısı, sergide yer alan 'trans kadın' heykelinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de translığa evrilen ve göğsünü aldıran bir kadın portresi "sanat" adı altında 7 Eylül'den beri yaş sınırlaması olmaksızın ziyaretçi kabul ediyor. 30 temmuzda son bulacak sergiden yeni haberdar olmanın utancını yaşıyorum." dedi.

TUVALET AYNASINA 'AYŞE FATMA'YI SEVİYOR' YAZMIŞLAR

Söz konusu paylaşımı alıntılayan avukat Öznur Kızılkaya Uslu da müzeye mayıs ayında gittiğini ve tuvalette "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısıyla karşılaştığını belirterek, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı yetkilileri göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

7-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARA ÖZEL DAVET

30 Temmuz'da son bulacak sergide LGBT propagandasının yapıldığı çok sayıda sözde eserin bulunduğu ve 7-14 yaş aralığındaki çocukların özellikle davet edildiği görüldü.

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Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki LGBT sapkınlığı tepki çekmişti: Ahlaksız sergiye soruşturma
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