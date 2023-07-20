5 değil, 5 bin yıl da sürse mücadelemiz bitmeyecek

Diyarbakır'dayaşayan Hacire Akar, 22 Ağustos 2019 günü, HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söylediği oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde eylem başlattı. İki gün sonra da oğluna kavuştu. Bu başarı, evladına kavuşmak isteyen annelere örnek oldu. Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. Bir kişi ile başlayan eylemdeki aile sayısı 364'e, çocuklarına kavuşanlar da 42'ye ulaştı. Eyleme en büyük desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan verirken, muhalefet partilerinin liderleri ise annelerin akan gözyaşlarını görmezden geldi. Bu süre içerisinde, yurtdışı ve yurtiçinden binlerce kişinin ziyaret edip desteklerini bildirdiği anneler, eylem 5'inci yılına yaklaşırken SABAH'a konuştu:5 yıl değil, 5 bin yıl da geçse evlatlarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek. Hem bu dünyada hem de öteki âlemde annelerin elleri HDP ve PKK'nın yakasında olacak. Bize, Cumhurbaşkanımızın dışındaki diğer siyasi liderler sahip çıkmadı.Çocuklarımızı almak için büyük bir mücadele ortaya koyduk. Yapılan tüm tehditler bizi hiçbir zaman davamızdan geri döndürmedi. Anneler burada sadece evlatlarını istedi.Beş yıldır haklı bir mücadele veriyoruz. Evlatlarımızın dışında bir isteğimiz yok. HDP ve PKK ile mücadelemiz iki cihanda da sürecek.Kuzumun kalem tutan eline, zorla silah verdiler. Zorla tutulan yavrumu bıraksınlar. Beş yıldır verdiğimiz mücadele sayesinde, yavrularımızın bir kısmını terör örgütü PKK'dan kurtardık. Anneler olarak, devletin de desteğiyle, dağda tek bir çocuk kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz.Çocuklarımızı HDP'ye rağmen örgütün elinden kurtaracağız.