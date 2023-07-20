CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler isyanda... "İşçinin dostuyuz derler işçinin hakkını vermezler"

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını sadece banka promosyon ihalesini vermemekle mağdur etmedi. Kurban Bayramında il genelinde bütün ilçe belediyeleri çalışanlarına en az 7 bin TL kurban parası ödedi. Büyükşehir belediyesi işçilerin hesabına 325 lira para yatırdı. Çalışan işçiler, "Biz bu para ile değil kurban; tavuk bile alamayız" diyerek olanların kabul edilemez olduğunu belirttiler.

9 İŞÇİ SÜRGÜN EDİLDİ

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işçi sürgünleri son hız devam ediyor. 9 işçi kent merkezinden kent merkezine en uzak ilçelere sürgün edildiği iddia edildi. Akseki, İbradı, Alanya gibi yerlere sürgün edilen işçilere belediye "Görevlendirme" demesi dikkat çekti. Çalışanlar ise, "Hepimiz çok tedirginiz Sen, ben yok deyip işçiyi perişan ettiler" dediler.