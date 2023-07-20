Hayati Yazıcı’nın anne sevgisi bir başkaydı

"Kadın 'anne' olarak yeri doldurulamaz bir değere sahiptir. Bizim kültürümüzde anaların hakkı ödenmez" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, vefat etti. Hayati Yazıcı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk müşavirliğini yaptığı süreçte sergilediği sıra dışı bürokrat portresi onu halka sevdirdi ve başarı da ardından gelince önce başbakan yardımcılığı ardından da bakanlık görevlerinde bulundu.

ANNESİNİN ELİ ÖPTÜ

Annesiyle düşkünlüğü ile bilinen ve her fırsatta ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Hayati Yazıcı, yıllar önce Anneler gününde annesi Fatma Yazıcı ile poz vermişti. Hayati Yazıcı, Anneler Günü'nde, annesinin elini öpmüş ve bir demet çiçek sunarak, "5-10 dakika da olsa mutlaka uğrar, hayır dualarını alırım. Anne ve babanın duasını almak çok önemli. Anne ve baba hakkı ödenemez. Anne ile babayı fırsat buldukça ziyaret etmek doğru değil, bunun yerine fırsat oluşturmak gerekir. Anneler boş zamanda ziyaret edilecek insanlar değil." demişti.