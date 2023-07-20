Hayati Yazıcı’nın anne sevgisi bir başkaydı

"Kadın 'anne' olarak yeri doldurulamaz bir değere sahiptir. Bizim kültürümüzde anaların hakkı ödenmez" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, vefat etti. Hayati Yazıcı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk müşavirliğini yaptığı süreçte sergilediği sıra dışı bürokrat portresi onu halka sevdirdi ve başarı da ardından gelince önce başbakan yardımcılığı ardından da bakanlık görevlerinde bulundu.
ANNESİNİN ELİ ÖPTÜ
Annesiyle düşkünlüğü ile bilinen ve her fırsatta ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Hayati Yazıcı, yıllar önce Anneler gününde annesi Fatma Yazıcı ile poz vermişti. Hayati Yazıcı, Anneler Günü'nde, annesinin elini öpmüş ve bir demet çiçek sunarak, "5-10 dakika da olsa mutlaka uğrar, hayır dualarını alırım. Anne ve babanın duasını almak çok önemli. Anne ve baba hakkı ödenemez. Anne ile babayı fırsat buldukça ziyaret etmek doğru değil, bunun yerine fırsat oluşturmak gerekir. Anneler boş zamanda ziyaret edilecek insanlar değil." demişti.
TÜM ÇOCUKLAR GİBİ YARAMAZDI
Fatma Yazıcı ise Hayati Yazıcı'nın çocukluğuna ilişkin merak edilenleri anlatmıştı. Oğlu Hayati Yazıcı'yı zeki, çalışkan ve kendi halinde biri olarak tanımlayan anne Yazıcı, oğlunun tüm çocuklar gibi küçükken yaramaz olduğunu söylemişti. 96 yaşında hayata veda eden Fatma Yazıcı'nın cenazesi, cuma namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
TAZİYE MESAJLARI ART ARDA GELDİ
Fatma Yazıcı'nın vefatı sonrası çok sayıda bakan ve milletvekili, taziye mesajı paylaştı. Gelen mesajlardan bazıları şöyle:
**Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sn. Hayati Yazıcı'nın kıymetli annesi Fatma Yazıcı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Fatma teyzemize Allah'tan rahmet; başta Sn. Başkanımız olmak üzere değerli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun."
**Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Hanım hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; kıymetli arkadaşımız Hayati Beye, ailesine ve dostlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun."
**AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hayati Yazıcı'nın değerli annesi Fatma Yazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah..."
**AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sn. Hayati Yazıcı Başkanımızın vefat eden kıymetli annesi Fatma Yazıcı'ya Allah'tan rahmet; Sayın Başkanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum."