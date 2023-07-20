HKÜ oyun tasarımcısı yetiştirecek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), hızla büyüyen dijital oyun sektörüne yönelik Dijital Oyun Tasarımı Bölümü'nü açıyor. 2023-2024 eğitimöğretim yılında ilk defa öğrenci kabul edecek olan bölüme ilişkin bilgi veren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, oyun sektörünün son yıllarda hızla büyüyen bir sektör olduğunu belirterek, "Bu sektörde yer almak ve söz sahibi olmak isteyen gençlerin, teknolojiye hâkim olmaları ve özgün oyunlar tasarlamaları gerekiyor. Bu ihtiyacı karşılamak adına bu adımı attık. Bölümün ilgi görmesini bekliyoruz. Kontenjanımız 30 olarak belirlendi" dedi. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise, "Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, oyun geliştiricisi, oyun tasarlayıcısı, görsel tasarımcı, oyun programcısı ve karakter tasarımcısı gibi alanlarda öğrenci yetiştirmeyi hedeflemektedir" diye konuştu.