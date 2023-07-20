İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın acı günü

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, 91 yaşında hayatını kaybeden babası Mustafa Aktaş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti. Aktaş için dün Beşikçioğlu Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi.Törene Aktaş'ın oğlu İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile merhumun sevenleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Zafer Aktaş, camide taziyeleri kabul etti. Abdurrahman Şimşek, Aktaş'a başsağlığı dilerken, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın taziye dileklerini de iletti. Namazın ardından Mustafa Aktaş'ın cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.