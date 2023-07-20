‘Paralel CHP’ deşifre oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun internet üzerinden CHP'nin ağır toplarıyla yaptığı "değişim" toplantısı ifşa oldu. Sosyal medya ortamına sızdırılan toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu indirmek için pek çok operasyonun devreye sokulduğu görüldü. Gece yarısı internete sızan görüntüler, siyaset gündeminde bomba etkisi yarattı.İmamoğlu'nun "Kılıçdaroğlu'nu devirme" toplantısında Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Engin Altay, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın ve Tekin Bingöl gibi birçok isim yer aldı.İmamoğlu'nun yaptığı giriş konuşması ise "değişim" grubunun tüm planlarını deşifre etti. Konuşmalarda, olağanüstü kurultay için uygun zemin oluşturmaya yönelik planların devreye sokulduğu anlaşıldı. Ayrıca genel merkezin, örgütlerdeki İmamoğlu destekçilerine yönelik başlattığı tasfiyenin önüne geçmek için de düğmeye basıldığı ortaya çıktı.Toplantıda, İmamoğlu'nu destekleyen isimlerin tek tek sıralanmasıyla "Paralel CHP"nin tüm yapısı ifşa olurken, bir belediye başkanının CHP'nin ağır isimlerine adeta talimat vermesi de partinin içine düştüğü dramatik durumu gözler önüne serdi.Öte yandan online görüşme sırasında Engin Altay'ın tercih ettiği arka plan fotoğrafı şaşkınlık yarattı. Uzay boşluğundaki bir fotoğrafın önünde toplantıya katılan Altay, Onursal Adıgüzel'in de diline düştü. Adıgüzel'in "Engin Abi yine uzaydasın" sözü sosyal medya kullanıcılarının da espri malzemesi haline geldi.İfşa olan toplantıdan saatler sonra Ekrem İmamoğlu'ndan merakla beklenen savunma geldi. İmamoğlu, toplantının "neden düzenlendiğini" açıklamak yerine, "Videoyu kim sızdırmış, onu araştıracağız. Parti içinden mi, parti dışından mı bakacağız" demekle yetindi.DÜN gerçekleştirilen MYK toplantısı kapsamında basın açıklaması yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu'nun siyasi darbe girişimine sert tepki gösterdi. Partinin tüm hiyerarşik yapısının çiğnendiğini öne süren Öztrak, "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız. Yarışmaya 'evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve MYK'sı 100 yıllık CHP gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bu toplantıdan bizlerin haberi yoktu" şeklinde konuştu.Bakırköy Atık Su ve Yağmur Suyu ve Dere Islahı Yatırımları Açılış Töreni'nde Ekrem İmamoğlu kızarak programı terk etti. Törende Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Biz siyaset anlayışımızın gereği olarak asla tek kişilik kahramanlık öykülerine inanmadık. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılıktan vazgeçmedik" ifadelerine yer verdi. Kerimoğlu'nun bu sözleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu suratını asarak programı terk etti./ SABAH