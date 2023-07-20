Son dakika | İçişleri Bakanlığı: FETÖ’nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul bölge imamı yakalandı

TUTUKLANDI

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu belirlenen (M.G) isimli şahsın, KHK ile kapatılan FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne müzahir eğitim kurumlarında çalıştığı,

2010 yılında ülkemiz genelinde yapılan KPSS sorularının çalınması ve yaşanan usulsüzlükler ile ilgili yürütülen soruşturmaların şüphelileri arasında olduğu, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz ve firari sözde Türk Silahlı Kuvvetleri İmamı Namık (K) Adil Öksüz ile örgüt içi gizli haberleşme yöntemi olan operasyonel hat kullanmak suretiyle 7 farklı hat üzerinden çok sayıda irtibatının bulunduğu belirlenmiştir.

Adli işlemleri tamamlanan (M.G) sevk edildiği adli makamlarca TUTUKLANMIŞTIR.