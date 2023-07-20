Son dakika: MSB’den flaş tahıl koridoru açıklaması: Rus personeli İstanbul’dan ayrıldı! Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

Terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 848'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 191'e ulaşmıştır." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 573'e ulaştığını belirten Aktürk, harekat kapsamında değişik çaplarda toplam bin 291 silah ve 556 bin 498 mühimmatın ele geçirildiğini, 2 bin 103 mayın/el yapımı patlayıcının imha edildiğini, 597 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.