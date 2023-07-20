Vaniköy Camii belgeseli kültür hazinemize eklendi... “Vaniköy Camii’ne gönül borcumu yerine getirdim”

Kalyoncu, şöyle devam etti; "Benim de sıklıkla ziyaret ettiğim bu cami; tüm semt halkı gibi benim için de ayrı bir yere sahip. Bugün de yine mahallemde olan Vaniköy Camii'nin cemaatinden biriyim. Bu nedenle; boyutları çok büyük olmasa da benim adıma manevi, İstanbul adına da tarihi miras yeri doldurulamayacak bu eseri, aslına en uygun biçimde yeniden hizmete sunabilmenin hissiyatını kelimelere dökmem çok zor. Bir gönül borcunu yerine getirmiş olmanın iç huzurunu yaşıyorum. Allah hayrımızı kabul etsin."