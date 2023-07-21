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Giriş Tarihi: 21.7.2023 12:03 Son Güncelleme: 21.7.2023 12:10

Afet konutlarının örnek dairesine eşyalar yerleştirildi

Adana’da depremzedelere teslim edilecek konutların yapımı hızla sürerken, tamamlanan örnek daireye de eşyaları yerleştirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Afet konutlarının örnek dairesine eşyalar yerleştirildi

Adana'da yapımı devam eden deprem konutlarında sona doğru yaklaşılırken, örnek dairelere eşyalar da gelmeye başladı. Dairelerin geniş ve konforlu olduğu görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ kalıcı konutlar için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 500 konut, 701 de köy evi yapılacak. Mart ayında başlayan merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 5 blok tamamlanırken, diğer blokların da inşası hızla sürüyor.

Şambayadı Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarında ilk örnek daire tamamlandı. Ayrıca örnek daireye eşyalar da geldi. 2+1 daireler brüt 110, net 80 metrekare olurken, 3+1 daireler ise brüt 150, neti 127 metrekare olacak şekilde tamamlandı.

KASIM AYINDA TESLİMAT YAPILACAK

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Vatandaşlarımız evlerin nasıl görüneceğini çok merak ediyordu. Onlara bunu göstermek istedik.

Bugün son eşyamızı da taşıdık. Evlerin kullanışlı olduğunu gördük. Tahmini Kasım ayında ilk evlerin teslim edilmesi yapılacak. 7 gün 24 saat esasına uygun 3 vardiya çalışıyoruz" dedi.

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Afet konutlarının örnek dairesine eşyalar yerleştirildi
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