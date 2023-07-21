Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Giriş Tarihi: 21.7.2023 19:37 Son Güncelleme: 21.7.2023 19:55

Başkan Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LIGHT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Weah’a memnuniyetlerini de ifade etti." denildi.

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Başkan Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut iş birlikleri ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LIGHT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Weah'a memnuniyetlerini de ifade etti.

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Başkan Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı ile görüştü
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