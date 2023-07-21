Başkan Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut iş birlikleri ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LIGHT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Weah'a memnuniyetlerini de ifade etti.