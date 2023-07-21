Dünyanın umudu Türkiye! ABD’den flaş tahıl koridoru açıklaması: Dikkat çeken liderlik vurgusu

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle oluşan gıda krizini ortadan kaldıran Tahıl Koridorunda, taraflar arasındaki anlaşmaya liderlik eden Türkiye, Rusya'nın tahıl girişiminden çekilmesiyle birlikte yine tüm dünyanın umudu oldu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Colorado'da devam eden Aspen Güvenlik Forumu'nda, Karadeniz tahıl girişiminde Türkiye'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRKİYE HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"
Bir soru üzerine Blinken, "Türkiye, ilk etapta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın işbirliği içinde çalışarak inisiyatifin sıfırdan hayata geçirilmesinde etkili oldu. Bunu yerden kaldırmak için harika bir iş çıkardı." dedi.
DİKKAT ÇEKEN LİDERLİK VURGUSU
Blinken, "Bu nedenle Türkiye'nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Rusya'nın tahıl girişiminden geri adım attığı dönemlerde Türkiye'nin bu girişimi sürdürmek için verdiği mücadeleye de atıfta bulunan ABD Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'yı tahıl anlaşmasına döndürmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğüne de değindi.