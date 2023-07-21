İzmir merkezli 7 ilde vize dolandırıcılığı operasyonu: 70 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç gelirinin aklanması ve önlenmesi suçlarına' karıştıkları belirlenen Ö.F.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik harekete geçti. Ekipler, İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. İzmir'de 32, Türkiye genelinde ise toplam 2 bin 12 kişinin şikayetçi olduğu suç çetesine yönelik operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 kişinin daha arandığı bildirildi.Şüphelilerin, kurdukları sahte internet siteleriyle yurt dışına vize almak için müracaat eden kişileri kandırdıkları bildirildi. Şüphelilerin, oluşturdukları sahte internet sitelerini, web sitelerinin arama motorlarında üst sıralara taşıdıklarının belirlendiği öğrenildi. Vatandaşların, bu sitelerdeki irtibat numaralarını aradığında şüphelilerin ağına düştüğü, 'vize ücreti' adı altında ödeme yapması istenerek dolandırıldığı anlaşıldı. Ayrıca şüphelilerin, İBAN yoluyla vize ücreti adı altında vatandaşlardan para alıp, 'yoğunluk' var diyerek 1-2 aylık bir vize alma süresi verdikleri, bu süre zarfında mağdurların dolandırıldıklarını bile anlayamadıklarının tespit edildiği bildirildi.

TATİL YAPMIŞLAR

Polis ekiplerinin araştırmasında, vatandaşın parayı gönderdiği İBAN numarasına bağlı görünen şirketlerin var olmadığı, adreslerinin boş olduğu, yatırılan paraların ise paravan olduğu tespit edilen yaklaşık 25 şirketin hesabına aktarıldığı belirlendi. Aktarılan bu paraların izini kaybettirmek için finans yapılanmasında ortak havuzda bir süre bekletilip ardından banka şubelerinden çekildiği ortaya çıktı. Elde edilen haksız kazancın, bir kısmının döviz veya altına çevrildiği, bir kısmını 3'üncü kişiler adına şahıs ve şirket hesaplarına yatırıldığı, bir kısmıyla da lüks otomobiller alındığının tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemi, paranın izinin kaybettirmek için yaptıkları bildirildi. Ayrıca şüphelilerin, bu haksız kazançla turistlik bölgelerde lüks içinde tatil yaptığının da tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin, bu yolla vatandaşları 100 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA, OPERASYONU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonu sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu: "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında; vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak, kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla 'vize işlem ücreti' adı altında para talep eden ve Türkiye genelinde 2 bin 12 şikayetçiden yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda şüphelilerle muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek.