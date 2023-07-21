Saldırı hazırlığındaki teröristler İHA tarafından tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak kuzeyinin teröristlerden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulmasına yönelik başlatılan 'Pençe-Kilit' harekâtında terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Operasyonu sürdüğü Metina kampı bölgesinde bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığında olduğu bölgedeki keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildi. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından yapılan keşif çalışmaları sonucu, terörist grubun yeri Metina bölgesinde tespit edildi. Alınan görüntülerin ardından Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan F16 savaş uçağı havalandı. Gerçekleştirilen nokta atışıyla 3 PKK'lı terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hava harekâtına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!"