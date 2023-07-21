Yunanistan ve Irak’taki terör örgütü PKK kamplarında eğitim alan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Ünal Güneş'in 2014'te kırsal alanda faaliyet göstermek üzere örgüte katıldığı belirtilen iddianamede, eylem yapmak için İstanbul'a geldiği kaydedilmişti. Yunanistan'da geçirdiği 6 aylık süre içerisinde ne yaptığına dair esaslı bir savunmada bulunamadığı vurgulanan iddianamede, Güneş'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada sanık Ünal Güneş hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığa ''Terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, sanığın 2021 yılı içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan ülkesine giderek örgüte ait(PKK/KCK) Lavrion Kampı'nda ideolojik eğitim aldığı, örgüt tarafından sanığa burada 'Senar' kod adının verildiği, daha sonra sanığın örgüt mensup Kuzey Irak bölgesine geçtiği ve burada da 'Hebun' kod adını kullanarak silahlı ve ideolojik eğitim gördüğü, yine burada sanığa silah ve mermi verildiği, sonrasında sanığın 29 Temmuz 2022 tarihinde ülkemize Habur sınır kapısından giriş yaptığı anlaşıldığı ve sabit olarak kabul edildiği anlatıldı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMADI

Gerekçeli kararda, her ne kadar sanık etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan etmiş ise de sanığın savunmalarında örgütsel eylemlerini kabul etmeyerek örgüt üyesi olmadığını beyan ettiği bu nedenle sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanamayacağı ifade edildi.