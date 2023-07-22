3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak kuzeyinin teröristlerden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulmasına yönelik başlatılan 'Pençe- Kilit' harekâtında terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Operasyonun sürdüğü bölgede İHA'larla yapılan keşif ve gözetlemelerde, bir grup teröristin Metina kampı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. İHA'lar ile alınan görüntülerin ardından Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan havalanan F-16 savaş uçağı, nokta atışıyla 3 PKK'lı teröristi silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hava harekâtına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!"