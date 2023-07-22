Haberler Gündem Haberleri 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 22.7.2023

3 terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak kuzeyinin teröristlerden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulmasına yönelik başlatılan 'Pençe- Kilit' harekâtında terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Operasyonun sürdüğü bölgede İHA'larla yapılan keşif ve gözetlemelerde, bir grup teröristin Metina kampı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. İHA'lar ile alınan görüntülerin ardından Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan havalanan F-16 savaş uçağı, nokta atışıyla 3 PKK'lı teröristi silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından hava harekâtına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!"
ARKADAŞINA GÖNDER
3 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA