Burası Afrika değil Marmaris!

Muğla'da, yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan Marmaris'in doğa harikası Bozburun Yarımadası'nda, uzun yıllardır bir türlü çare bulunamayan su sıkıntısı çileye dönüştü. Cennet coğrafyasının yanı sıra kalabalıktan uzak doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin ve ünlülerin uğrak mekânı olan yarımadadaki Bozburun, Selimiye, Taşlıca ve Söğüt Mahalleleri, adeta susuzluktan kırılıyor. Arada bir açılan musluklardan ise tuzlu su akıyor.Taşlıca köyündeki manzara ise Afrika'daki kabile hayatını andırıyor. Kadınlar, pet şişe ve bidonlarla kuyulardan doldurdukları suları evlerine taşıyarak, hem kendi hem de hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.Bölgedeki manzaraların Afrika'daki durumu andırdığını belirten köylülerden Özat Akgül, yıllardır susuzluğa mahkûm edildiklerini vurguladı. Özat Akgül, "Bu görüntüleri, 20 yıl önce falan Etiyopya'da görüyorduk. Şimdi Selimiye, Söğüt, Bozburun'da yaşıyoruz.Susuz kalmamızda kuraklık ile son on yılda yüzde 300 artan kontrolsüz göç ve kontrolsüz yapılaşmanın da büyük etkisi var. Bu durum, özellikle pandemiden sonra daha da hız kazandı. Hal böyle olunca az olan su, çok olan nüfusa yetmiyor. Acil çözüm bekliyoruz. Tankerlerle sağlanan su ihtiyacı, yarın öbür gün çeşitli salgın hastalıklara yol açacak" dedi.