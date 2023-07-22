FETÖ’cüler çalınan soruları ‘dua’ diye kodlamış

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan ve Garson adı verilen gizli tanıktan elde edilen iki SD kartın içinden, komiser yardımcılığı sınav soruları verilen FETÖ üyelerinin listesi çıktı. Çalınan soruların 'dua', soru verilen polislerin ise 'dua listesi' diye kodlandığı belirlendi. FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasının başındaki isimlerin sekretaryasında görev alan "Garson" kod adlı gizli tanık, 2017'de bir cep telefonu ve 2 SD kart verip itirafçı oldu. SD kartların MİT tarafından 6 yılda çözülmesiyle örgütün emniyet yapılanmasındaki bütün isimleri deşifre oldu. Verilerde, örgütün komiser yardımcılığı sınav sorularını nasıl örgüt üyelerine dağıtması gerektiği ile ilgili talimat belgelerine ulaşıldı. Örgütün emniyet mahrem yapılanmasının komiser yardımcılığı sınavları öncesinde "Dua" olarak kodladığı sınav sorularını, FETÖ üyelerine verdiği, soruları verdiği isimlerin de "Dua listesi" adı altında tek tek fişlediği ortaya çıktı. Soruları veren mahrem yapıdaki sivil imam ile soruyu alan polislere soru hırsızlığından kimseye bahsetmemeleri için yemin ettirildiği belirlendi. Soruları alan polislerin yemine "Bugün aldığım hediyeyi..." ifadesiyle diye başladığı kaydedildi.